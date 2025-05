Venezia-Juventus, tutti gli squalificati e i diffidati

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Venezia.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Domenica 25 maggio 2025, alle ore 20:45, la Juventus affronterà in trasferta il Venezia, in quello che sarà l’ultimo appuntamento della Serie A 2024/2025. I bianconeri sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro l’Udinese, i veneti dalla sconfitta per 0-3 in Sardegna contro il Cagliari”.

Sulla gara con il Venezia

“La sfida che si disputerà a Venezia sarà valida per la trentottesima giornata di Serie A. Andiamo a scoprire squalificati e diffidati delle due squadre in vista di questa gara! SERIE A | VENEZIA-JUVENTUS, SQUALIFICATI E DIFFIDATI VENEZIA Squalificati: Idzes. Diffidati: Busio, Candé, Pérez. JUVENTUS Squalificati: Kalulu. Diffidati: Cambiaso, Locatelli, McKennie, Weah”. Intanto ecco le parole di Tacconi<<<