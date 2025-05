Mercato Juve, il Bologna fissa il prezzo per Ndoye: l’esterno piace anche a… Conte

La Juve pensa a Ndoye per potenziare l'attacco: il Bologna fissa il prezzo per il talento svizzero classe 2000

Nella passata stagione Ndoye aveva dimostrato grandissime qualità, senza però riuscire a essere veramente decisivo. Con l’arrivo di Italiano a Bologna le cose sono drasticamente cambiate, tanto che l’esterno svizzero ha segnato ben 9 gol e fornito 6 assist tra tutte le competizioni. Sua, ad esempio, la rete che ha deciso la finale di Coppa Italia contro il Milan. Un crescita importante per il classe 2000, che l’ha messo al centro dei riflettori in vista della prossima sessione di mercato estivo. Tra le squadre interessate c’è anche la Juve, ma non è l’unica

Mercato Juve, occhi su Ndoye

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, tra gli obiettivi di mercato della Juve ci sarebbe proprio Dan Ndoye. L’attaccante del Bologna piace molto a Giuntoli ma anche ad Antonio Conte, tanto che il Napoli aveva provato ad acquistarlo anche lo scorso gennaio come possibile sostituto di Kvaratskhelia. Ecco quindi che nel caso in cui Antonio dovesse tornare a Torino, Ndoye diventerebbe per lui un regalo ben gradito. Occhio però al prezzo fissato dal Bologna, che lo valuta almeno 40 milioni di euro. Non manca poi la concorrenza internazionale, con diverse squadre di Premier League che lo seguono con grande attenzione. Nel frattempo arriva un’indiscrezione sulla possibile nuova Juve di Conte: formazione rivoluzionata <<<