Ex Juve, Tacconi: “Sono stato preso per i capelli per restare in vita”

Intervenuto durante la presentazione del suo libro “L’arte di parare”, l’ex Juve Stefano Tacconi è tornato a parlare della sua malattia: “Sono stato preso per i capelli per restare in vita. Ho vissuto un periodo abbastanza delicato, così come lo è stato per la mia famiglia. Mia moglie si sentiva dire che potevo morire ogni giorno. La mia miglior cura è stata la famiglia, dopo due anni di ospedali, non vedevo l’ora di tornare a casa. Mio figlio era con me la mattina in cui è successo, mi sono svegliato con il mal di testa. Era un avvertimento importante su quello che poteva capitarmi. Sono finito in coma, mio figlio mi ha salvato tirandomi fuori la lingua dalla bocca con il primo soccorso. Poi mi hanno portato in ospedale, ma non c’era nessuno che poteva curarmi alla testa, poi mi hanno trasferito da un professore che mi ha salvato la vita”.

Ex Juve, le parole di Tacconi

Sui più forti contro cui ha mai giocato: "Ho avuto la fortuna di giocare negli anni 80′ quando c'erano tutti i più forti. C'era Maradona, Platini è già tanto che abbia giocato con me. Poi Matthaus, Socrates, Zico. Fa paura solo fare qualche nome. Ma credo che anche loro avessero un po' paura di me".