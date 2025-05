Venezia-Juventus, le informazioni sui biglietti

Il sito ufficiale del Venezia ha pubblicato una nota sulla Juventus, parlando anche della vendita dei biglietti.

Il sito ufficiale del Venezia ha pubblicato una nota sulla partita con la Juve. Ecco il comunicato sui biglietti: “A partire dalle ore 15:00 di martedì 20 maggio sarà attiva la prevendita per Venezia FC – Juventus FC, gara valida per la Giornata 38 del Campionato di Serie A 2024/2025 che si disputerà domenica 25 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Penzo. La prevendita prevede 2 fasi di vendita: FASE 1 – SUPPORTERS CARD: dalle ore 15:00 di martedì 20 maggio fino alle ore 13:00 di giovedì 22 maggio sarà attiva la vendita per i solo possessori di Supporters Card a prezzi agevolati.

FASE 2 – VENDITA LIBERA: dalle ore 15:00 di giovedì 22 maggio sarà attiva la vendita libera a tariffa intera. È possibile consultare i prezzi alla seguente tabella (LINK) Il biglietto, se acquistato in prevendita, comprende il servizio di trasporto acqueo A/R per Sant’Elena attraverso linee speciali messe a disposizione da ACTV. HOSPITALITY Per informazioni sull’acquisto dei biglietti con servizio Hospitality contattare l’indirizzo corporate@veneziafc.it”.

Le altre informazioni

“SETTORE OSPITI I biglietti del Settore Ospite saranno in vendita dalle ore 17:00 di martedì 20 maggio aprile fino alle ore 19:00 di sabato 24 maggio, online sul sito veneziafc.vivaticket.it e nei rivenditori Vivaticket autorizzati.

Intero € 45,00 (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio “Penzo” e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico). In ottemperanza alle disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti è riservata esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Juventus FC.

Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non arrivare a Venezia sprovvisti di titolo d’accesso. In ottemperanza alla vigente normativa è previsto che ciascun biglietto sia intestato all’effettivo utilizzatore”. Intanto ecco le parole di Della Valle<<<