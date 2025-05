Della Valle: “Yildiz non vuole andare via dalla Juventus”

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile permanenza di Yildiz.

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul canale Youtube, riportate da Tuttojuve.com: “Quindi diciamo che questa prestazione di Yildiz in un certo senso salva se stesso e salva anche la Juventus, ma dovrà completare il lavoro poi a Venezia, perché Yildiz non vuole andare via dalla Juventus, lui è convinto che sia il posto migliore per crescere, ormai si sente a casa, abita in pieno centro, è molto protetto da questa famiglia, mamma e padre. Mamma tedesca e papà turco, che lo seguono tantissimo, lo portano agli allenamenti e che gli hanno tirato le orecchie dopo la gomitata a Bianco”.

Ancora su Yildiz

"Tanto è vero che il ragazzo si è scusato ancora, era dispiaciutissimo, lo stanno proteggendo da quello che può succedere a un giocatore come lui quando a 20 anni si trova alla ribalta, al centro della scena con tutte le attenzioni addosso. E quindi tutti a casa Yildiz sono convinti che restare alla Juve sarebbe la soluzione migliore per il giocatore, poi il futuro si vedrà, però almeno nell'immediato l'idea è questa. Ovviamente la Champions è la discriminante, perché senza Champions è più difficile trattenerlo".