Calciomercato, addio Juventus! Sky Sport dà l’annuncio in diretta

In queste ultime ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere in casa Juventus: ci sono novità pesanti

La Juventus ha tutta l’intenzione di cambiare le cose in vista del prossimo futuro. Sky Sport ha dato dei grossi aggiornamenti in merito.

Nuovi aggiornamenti relativi alla Juventus e a quello che potrebbe succedere sul fronte legato al calciomercato. Non c’è solo la questione legata a Conte a tenere banco, ma anche quella che parla dei giocatori che potrebbero arrivare così come quelli che potrebbero andare via. In questo senso, tutte le ultime indiscrezioni danno una sensazione molto chiara agli addetti ai lavori: sussiste infatti la possibilità di alcuni colpi di scena assoluti. Alcuni dei quali racconteranno quello che potrebbe succedere da qui a breve. Nello specifico, oggi vogliamo riportarvi quella che è una notizia svelata in anteprima da Sky Sport. Che parla di Juventus e di calciomercato.

Il calciomercato della Juventus secondo Sky Sport

Secondo quanto viene riportato, infatti, senza l’approdo in Champions League la Juve potrebbe trovarsi costretta a delle cessioni importanti. Una su tutte, sarebbe quella legata ad Yildiz. Lui, sarebbe il primo nome big su cui fare cassa. Ma allo stesso tempo, la Vecchia Signora avrebbe preso anche un’altra decisione niente male. Che riguarda un triplo addio.

Sempre secondo la stessa fonte, infatti, tre calciatori saluteranno con o senza Champions League: Kolo Muani, Veiga e Conceicao non saranno riscattati. Per Sky, su questo non ci sarebbero particolari dubbi. Quello che succederà lo staremo a vedere. Di sicuro, c’è che per quella che è la nostra idea, su Conceicao forse andrebbero fatti dei ragionamenti diversi. Di fatto, per Sky, l’addio sarebbe segnato. E sempre parlando di Juventus, noi abbiamo provato ad immaginare come potrebbe diventare la formazione con Conte in panchina. Qui sotto, il link.

