Venditti: “Thiago Motta rimarrà alla Juventus”

Marco Venditti ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico rimarrà alla guida dei bianconeri

Nel suo editoriale su TJ, Marco Venditti ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, e degli scenari possibili per la panchina. Ecco un estratto delle sue parole: “(…) Prossimo turno con l’Atalanta dove una ennesima vittoria la metterebbe in una condizione di assoluto privilegio ai fini di un possibile terzo posto. Che poi il campionato possa anche riservare ulteriori sorprese come storicamente è già accaduto, questo lo scopriremo solo al termine del torneo come anche la permanenza di Thiago Motta sulla panchina bianconera. (…) Thiago Motta rimarrà alla Juventus perché i bianconeri si guadagneranno la posizione nel podio finale di Champions League. I nomi di sostituti fatti in questi giorni sono solo il frutto della fantasia di social e anche di testate giornalistiche alla ricerca della notizia per i lettori”.

Venditti: “Motta è scusabile per certe disavventure”

Il giornalista ha anche aggiunto: "La Juventus è al momento sulla giusta strada per rimettere in piedi una stagione ondivaga. Per molti una qualificazione tra le prime quattro non potrà far dimenticare la doppia esclusione della scorsa settimana da due competizioni di coppa ma la situazione che si è creata è stata davvero impensabile ad inizio stagione. L'anno zero prevede che il primo anno passi per disavventure di questo genere. Il primo anno di molti giocatore che mai hanno giocato ad alti livelli e che non hanno mai indossato la maglia della Juventus hanno fatto il resto. Senza poi dimenticare che la squadra è molto giovane. Motta è sicuramente scusabile non avendo mai avuto esperienze internazionali, quello attuale è sicuramente servito per non commettere gli stessi errori (…)".