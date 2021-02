Lippi: “La Juve passerà contro il Porto. In Italia ora l’Inter è la più forte”

L'ex ct della Nazionale ha rilasciato delle dichiarazioni

SULLA JUVE - "Ho sentito tante critiche, c'è un processo di rinnovamento, ma sono dentro a tutto. Sono in finale di Coppa Italia, sono in corsa in Champions, credo che passeranno il turno col Porto, e poi in campionato se vince il recupero col Napoli può sperare ancora. Sono arrivati anche tanti giocatori nuovi, non di primissima qualità soprattutto in certe zone del campo. Manca un giocatore di classe come Dybala ma è sempre dentro in tutte le competizioni".