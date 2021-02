Le prime pagine dei quotidiani sportivi

La Gazzetta dello Sport apre l’edizione odierna dando grande spazio alla sconfitta subita dall’Atalanta in Champions League. “Rosso di rabbia” – il titolo della rosea, con chiaro riferimento all’espulsione di...

La Gazzetta dello Sport apre l'edizione odierna dando grande spazio alla sconfitta subita dall'Atalanta in Champions League. "Rosso di rabbia" - il titolo della rosea, con chiaro riferimento all'espulsione di Freuler che ha messo in grande difficoltà la Dea contro il Real Madrid. Fallo, quello dello svizzero, su cui c'è stata ampia discussione in sede di moviola televisiva.

Anche Tuttosport dedica un grosso spazio centrale alla sconfitta dell'Atalanta, ma pone anche l'attenzione sul caso Dybala. L'argentino, apparentemente vicino al rientro da qualche settimana, continua a sentire dolore al ginocchio. Si era parlato di un possibile ritorno in campo contro il Crotone, ma il numero 10 era stato poi costretto a dare nuovamente forfait dalla rifinitura. Il quotidiano torinese parla di una visita da parte del luminare prof. Cugat, che però non avrebbe portato a nessuna buona notizia circa il recupero del classe '94. Inutile dire quanto la Juventus, specie in questo periodo, avrebbe bisogno del suo numero 10.

Attenzione poi alle questioni relative al Torino, che rischia di vedersi rinviare un'altra gara di Serie A a causa dei tanti contagiati dal Covid in rosa.

Anche il Corriere dello Sport si concentra sulla questione Dybala. Secondo il quotidiano romano, la visita dell'argentino a Barcellona avrebbe svelato quale sia il reale problema al ginocchio.

Spazio poi alla sconfitta dell'Atalanta in Champions League, la terza per le tre squadre italiane ancora impegnate nella competizione. Dopo i k.o. dell'andata di Juve e Lazio, anche la Dea ha perso nei primi 90' degli ottavi di finale. Il quotidiano porge particolare attenzione ai tanti episodi arbitrali dubbi che hanno creato problemi alle italiane in Europa. Sia Juventus che Lazio rivendicano un rigore nelle loro prime uscite, mentre l'Atalanta si è vista cambiare radicalmente la partita per un'espulsione decisamente discutibile. Non manca anche il commento furioso di Gasperini, che non ha mancato di esternare il suo disappunto nel post partita.