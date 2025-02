Veiga: “Inter? La Juventus gioca sempre per vincere”

Renato Veiga, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con l'Inter.

Renato Veiga, calciatore della Juventus arrivato nel calciomercato di gennaio, ha detto la sua sulla prossima partita dei bianconeri. Ecco le sue parole a Sky: “Sono felice di come la squadra mi ha accolto, il gruppo è unito, anche se devo ancora ambientarmi del tutto e tutto mi sembra nuovo. L’atmosfera che si respira nello spogliatoio è positiva e questo fa bene al nostro lavoro. Prima di venire alla Juventus già conoscevo il club, è famoso in tutto il mondo per la sua storia, poi ha avuto tanti giocatori portoghesi importanti e ancora oggi ha dei campioni che mi portavano già a seguirla da tempo”.

Sull’Inter

"L'Inter? È fondamentale vincere perchè siamo la Juventus e giochiamo sempre per vincere. A livello personale il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra ad ottenere i migliori risultati possibili, non guardo al prossimo futuro ma penso sempre una partita alla volta".