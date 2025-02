Bergomi: "Juve? Trapattoni mi voleva in bianconero..."

Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di un aneddoto con Trapattoni.

Beppe Bergomi, ex calciatore e bandiera dell’Inter, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “Ai tempi di Orrico, unica stagione in cui non ci qualifichiamo per le Coppe e la colpa era sempre di Zenga, Bergomi e Ferri, mi chiamano Lazio e Roma. Però poi arrivò Bagnoli e il primo giorno di ritiro mi disse “ma dove credi di andare, mi servi qui”. Non volevo sentire altro…. Il secondo è più un aneddoto, col Trap che prima di uno Juve-Inter nell’83 mi incrocia e mi fa “verresti da noi?”. Gli dico “ma io sto tanto bene qui” e lui fa “bravo, fai bene””.

Sull’Inter

"È stato colpo di fulmine. Ci allenavamo a Rogoredo, dove ora lavoro perché c'è la nuova sede di Sky. Guardo fuori dalla finestra e vedo ancora il campo in cui conobbi, oltre a Mazzola, Tagnin e Veleno Lorenzi, Arcadio Venturi. Un uomo fantastico cui sono ancora molto legato. Al tempo allenava i Giovanissimi, poi è passato agli Allievi A e io ho saltato una categoria e proseguito con lui. Il destino ci ha unito. Era il vice del Trap l'anno dello scudetto dei record…".