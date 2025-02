Retegui alla Juventus: annuncio... da urlo! / Calciomercato

Aggiornamenti pesanti rispetto alle mosse di calciomercato della Juventus in vista del prossimo futuro: ecco le ultime novità

E la Juve si riscopre macchina da gol. Contro Empoli e Como, infatti, sono arrivate 6 reti. Quattro di queste le ha segnate Kolo Muani, il giovane attaccante classe 2002 arrivato in prestito dal Paris Saint Germain. Il piccolo bomber ha impattato in maniera clamorosa sulla nostra Serie A rivelandosi subito decisivo e determinante. Sono cinque i gol fin qui segnati se, ai quattro appena citati, aggiungiamo l’inutile rete di Napoli. Segna, gioca, è felice. E la Juve, quindi, pensa a come trattenerlo anche per la prossima stagione. Non sarà facile: il PSG vorrà richiamarlo alla base ora che l’ha riscoperto fenomeno. O, quantomeno, se proprio lo dovesse lasciare, sparerà alto. Altissimo.

È per questo che nel dubbio, indipendentemente da cosa ne sarà di Kolo Muani, il diesse Giuntoli sta lavorando sul calciomercato per un attaccante. L’idea è quella di acquistare un giocatore in ogni caso, vista e considerata l’ormai inevitabile cessione di Dusan Vlahovic. L’ex Fiorentina è in totale rotta di collisione. Le parti si sarebbero lasciate già a gennaio se fosse stato possibile. Ma hanno deciso di aspettare giugno per il bene di tutti. Si guarda agli attaccanti, quindi. Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino una serie di giocatori. Tra questi ci sono Victor Osimhen, Joshua Zirkzee e Jonathan David. Ma già lo sapevamo. La grossa novità, è in realtà un’altra.

Calciomercato Juventus: nome clamoroso per l’attacco

Quello che non sapevamo – infatti – è che la Juventus ha nel mirino anche Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino è in una forma strabiliante. Ha messo a segno già 20 gol e sarò, probabilmente, il capocannoniere di queste Serie A. Sono numeri che un club come la Juve non può ignorare. Da qui l’idea di sondare la situazione. E l’Atalanta? La linea è chiara: ci sono gli incedibili – Retegui è tra questi – ma nessuno verrà obbligato a restare. E se la Juve offrisse 50 milioni, l’Atalanta sarebbe la prima a farci un pensierino. Detto ciò, sempre parlando di calciomercato e di Juventus, è uscita poco fa un’altra notizia pesantissima su Yildiz <<<