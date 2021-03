Vazquez (ex Real): “Ritorno di Ronaldo a Madrid? Nulla è impossibile”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista spagnolo ai microfoni della Gazzetta dello Sport

redazionejuvenews

Una tripletta per spazzare via tutte le critiche. Questo è quanto accaduto a Cristiano Ronaldo in occasione della vittoriosa trasferta della Juventus a Cagliari (3-1 il risultato finale), in cui l'attaccante portoghese ha messo a segno la seconda tripletta più veloce della sua intera carriera, impiegando solamente 32 minuti per battere più volte l'estremo difensore Alessio Cragno. Il numero 7 più famoso del mondo del calcio veniva da alcuni giorni complicati, in cui gli erano state addossate molte colpe per l'uscita agli ottavi di finale di Champions League della squadra di Andrea Pirlo, che ha dovuto cedere il passo al Porto.

Giorni in cui sono rimbalzate numerose voci sul futuro del bomber lusitano, che avrebbe deciso di lasciare l'Italia al termine di questa stagione per fare ritorno al Real Madrid. Dalla Spagna insistono: Cristiano sarebbe scontento della sua attuale situazione (voci non confermate) e avrebbe strizzato l'occhio al presidente blanco Florentino Perez, con cui sarebbe pronto a sotterrare la famosa "ascia di guerra". Intervistato quest'oggi dai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista delle merengues e della Nazionale spagnola Martin Vazquez, ha detto la sua su questi rumors:

"Può succedere, non mi sento di scartare la cosa. La situazione è complessa ma nulla è impossibile. C'è una grande storia d'amore alle spalle, tra il club e il giocatore, tra il presidente e il giocatore, sono state superate anche le divergenze legate all'addio. Sembrava impossibile che potesse andare alla Juve, mi sembra meno complicato che possa tornare al Madrid. Quali sarebbero le maggiori difficoltà? Economiche, direi. Perché bisogna vedere se la Juve lo può far andare via gratis e perché in ogni caso Ronaldo ha un ingaggio importante e siamo ancora in piena pandemia, con gli stadi chiusi e gli introiti in forte calo. E' un'operazione costosa e di questi tempi nel calcio fare qualcosa di costoso è complicato".