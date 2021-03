Frasi fake su Ronaldo: la sfuriata di Nainggolan su Instagram

Il post su instagram del centrocampista belga

La Juventus è tornata dalla trasferta di Cagliari con tre punti in tasca, dimostrando di aver superato in fretta l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, arrivata per il maggior numero di gol segnati in trasferta dai lusitani. Grande protagonista del successo esterno alla "Sardegna Arena" è stato sicuramente Cristiano Ronaldo. Criticato aspramente dopo l'uscita agli ottavi, Cr7 ha subito risposto infilando il pallone alle spalle di Cragno per ben tre volte, confermandosi sempre più capocannoniere di questo campionato.

Scalpore hanno destato le reazioni del numero 7. Al momento del terzo gol, l'attaccante bianconero si è infatti portato la mano all'orecchio, come a voler dire "non sento le vostre critiche ora". Nel post-gara, Cristiano ha poi deciso di non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Gesti che avrebbero portato Radja Nainggolan, centrocampista rossoblù, a rilasciare le seguenti dichiarazioni: "Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quart'ultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 gol, contento lui. Peccato che quei gol doveva segnarli in Champions martedì e ora i quarti li guarderà sul divano come me".

In realtà si tratta del più classico dei fake che ha fatto andare su tutte le furie il centrocampista belga. Queste le sue parole, stavolta vere, tramite una storia di Instagram: "Allora dove iniziare. Ora la gente mette il mio nome ed è come se avessi fatto io certe dichiarazioni? Trovate per favore dove ho rilasciato queste dichiarazioni porco ***. Avete rotto il c***o. Punto 2: come faccio a parlare così come se fossi contento che con il Cagliari abbiamo preso così tanti gol sembrando che io sia contento della posizione in classifica. Per favore basta con queste ca***e!!! Avete rotto il c***o!!! E poi per un campione come lui ho solo rispetto. Quindi basta chiacchiere da bar. Basta che uno metta tra virgolette il mio nome e per forza quella frase è uscita dalla mia bocca?":

