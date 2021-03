Ronaldo: il futuro di CR7 in bianconero

Ronaldo: "questa storia è ancora lontana dall’essere chiusa"

redazionejuvenews

Dopo la tripletta nella gara contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo non ha dubbio: vuole continuare a segnare e vincere con la Juventus. Magari portando alla Continassa la tanto agognata Champions League. Perché adesso il trofeo europeo non è solo un obiettivo del club piemontese, ma anche un pallino del fuoriclasse portoghese. Le voci sul futuro di Ronaldo alla Juventus si erano fatte sempre più incerte, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League e il lungo silenzio di CR7. Infatti molti avevano messo in dubbio l’ultimo anno di contratto del cinque volte pallone d'oro con i bianconeri. Ma Cristiano Ronaldo a Torino si trova benissimo ed ha un bel rapporto con società e compagni.

“Credetemi, – è la dichiarazione che Cristiano Ronaldo fa su Instagram dopo la partita contro il Cagliari -. Il futuro è domani e c’è ancora tanto da vincere con la Juventus e il Portogallo! Unitevi a me in questo viaggio”. Un messaggio chiaro e preciso sul suo futuro in bianconero. A confermare queste importanti parole è stato anche Fabio Paratici: “È ancora il futuro della Juve. Mi viene da ridere, nella mia carriera non avrei mai pensato di discutere Ronaldo e se sia stata una operazione positiva o negativa. Stiamo parlando di un giocatore che nel 2020 ha segnato 41 gol, è ancora capocannoniere, con noi ha vinto già molti titoli e che per noi è un privilegio averlo nella nostra squadra. Mi viene da sorridere, non avrei mai pensato di poterlo discutere… Sono cresciuto in un paesino e questi sono discorsi da bar e parrocchia su Rivera, Baggio, Platini. Mi fa sorridere si facciano su Ronaldo”.

E' bene ricordare che i numeri di Cristiano Ronaldo in bianconero sono impressionanti. Infatti CR7 non solo ha sorpassato Pelé nella nella classifica dei bomber di tutti i tempi, con 770 gol in carriera. Ma attualmente ha segnato 95 reti in 122 partite totali con la Juventus. Risultati sensazionali quelli di Ronaldo, soprattutto perché sono destinati a crescere e nel mirino ci sono i 100 gol con la maglia bianconera e la scarpa d'oro.