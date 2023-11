Vaciago: “Juventus, il sogno per gennaio è Rodrigo De Paul”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato di gennaio e di De Paul.

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole: "E' un'ipotesi il ritorno di Soulè ma il problema della Juve in questo momento è il centrocampo, perché ha perso Pogba e Fagioli. Deve sistemare il buco lì. Ora col Cagliari senza Rabiot è in emergenza e deve rimaneggiare gli uomini. Phillips è un'ipotesi ma più per il City che per la Juve.

Sarebbe una soluzione temporanea, poco costosa, ma Allegri cerca un centrocampista più offensivo. Il sogno è De Paul, che non sta giocando granchè a Madrid. Forse una trattativa può essere intavolata ma non sarà semplice, perché l'Atletico lo cederebbe solo a titolo definitivo e la Juve non è in una situazione florida al momento.

Poi c'è Samardzic, che piace ad Allegri. La Juve di sicuro qualcosa farà a centrocampo a gennaio. Non credo si farà Berardi. Soulè vederlo così a Frosinone ingolosisce, è sbocciato per la leggerezza della maglia del Frosinone ma con la Juve, che è una maglia più pesante, certe giocate non verrebbero. A fine stagione vedremo, tornerebbe più formato".

