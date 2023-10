Vaciago: “Palpitante sofferenza nel finale contro l’Atalanta”

Il direttore Guido Vaciago ha fatto un'analisi dello 0-0 rimediato dalla Juve al Gewiss Stadium. Ecco le sue parole su TuttoSport: "Se la Juventus vuole convincere i suoi tifosi più ottimisti che il suo obiettivo finale non può che essere il quarto posto, ieri ha fatto un grande passo avanti. Perché hanno provato la tanto malinconica quanto forte sensazione di dover essere contenti per uno zero a zero a Bergamo, non privo di palpitante sofferenza nel finale".