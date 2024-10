Vaciago: “Juve? Le vittorie sporche hanno un peso maggiore”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prestazione dei bianconeri contro la Lazio.

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Nel conteggio di fine stagione le vittorie sporche e faticose hanno un peso specifico maggiore, perché trasformano in tre punti gare da uno. È stata una partita noiosa, perché la Juventus di Thiago Motta ha un controllo micidiale della partita. La Juve ha avuto il controllo di nove partite su dieci fin qui (solo a Lipsia ha rischiato e subito) e raramente ha dovuto soffrire, il fatto di aver preso un solo gol in campionato è fortemente indicativo di questa micidiale forza nella fase difensiva che non concede occasioni agli avversari”.

Sui pochi gol

“Il problema è che oltre a non subirli, i gol la Juventus dovrebbe farli e, invece, fatica. Quando le squadre si chiudono non riesce a scardinare e, infatti, ha paradossalmente giocato meglio in undici contro undici, con la Lazio spavalda e un po’ più scoperta. Passata in superiorità numerica, con la Lazio più chiusa, la squadra di Motta ha iniziato a impantanarsi con un giro palla offensivo ancora troppo lento e senza un uomo che risolva con un’invenzione (dove sei finito Yildiz?). Si può e si deve migliorare e l’abbiamo detto a lungo due settimane fa, così come abbiamo detto che la Juventus non aveva mancato la vittoria contro il Cagliari per l’errore su Conceiçao e ridiciamo che la Lazio non ha perso per l’errore (o presunto tale) su Patric”.