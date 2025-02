Vaciago: “La Juve può anche vincere senza convincere”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della vittoria di ieri contro il Como.

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche del match di ieri. Ecco le sue parole a Tuttosport: “La riscoperta della dimenticata sensazione di giocare con un centravanti che fa gol e avere un po’ di fortuna regala un brivido al popolo bianconero e tre punti alla Juventus. Non che Dusan Vlahovic non faccia gol (13 in 28 gare quest’anno), ma da quando c’è Kolo Muani sembra esaurito lo stucchevole dibattito sul bomber poco servito o servito male. La prima rete del francese è una dimostrazione micidiale di forza fisica, tecnica e fiducia in sé, cui la Juventus si stava disabituando nell’inseguimento degli umori di Dusan”.

Sulla vittoria

“E vincere senza convincere potrebbe essere, paradossalmente, un passo avanti per la Juventus, proprio perché certe vittorie strappate con i denti danno maggiore convinzione di altre. Certo, manca sempre un pezzo: quando metti a posto la difesa non segni, quando segni prendi gol, quando giochi benino pareggi, quando vinci giochi malino. Se la stagione bianconera fosse scomponibile, prendendo i pezzi migliori di ogni Juventus vista finora si otterrebbe una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Il mercato di gennaio ha sicuramente rinforzato la Juventus, che adesso ha molte alternative e soluzioni: è il momento del decollo?”. Intanto ecco le parole di Gatti<<<