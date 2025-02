Juve, Gatti non ci sta: “Se diamo rigori così smettiamo di giocare”

Al termine della partita contro il Como il difensore della Juve Federico Gatti ha parlato delle polemiche fatte da Fabregas

Le parole di Fabregas al termine della partita tra Como e Juve hanno generato non poche polemiche. Secondo l’allenatore spagnolo, infatti, arbitro e Var avrebbero dovuto fischiare un calcio di rigore per fallo di mano di Gatti. Il difensore italiano ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Io non l’ho vista. Mi fa strano che un allenatore che ha giocato a dei livelli così alti, a ogni tocco viene chiesto rigore. Noi difensori nel calcio d’oggi non possiamo fare nulla. Se diamo rigori così smettiamo di giocare, forse ho messo la mano sul corpo dell’attaccante. Anche se fossi stata a parti inverse per noi, per me non è mai rigore. Questi tipi di rigore li danno? L’errore è proprio quello”.

Juve, le parole di Gatti

Sulla partita ha aggiunto: "C'è tanto da crescere, abbiamo preso un gol nel primo tempo che non esiste, non possiamo prenderlo. C'è tanto da crescere su tutto, tra tre giorni giochiamo una partita fondamentale, dobbiamo essere pronti. Dobbiamo lavorare sulla stanchezza, io in primis. È una cosa su cui bisogna lavorare, non posso di certo perderla adesso. A volte abbiamo perso dei punti che per me non esistono, dobbiamo crescere".