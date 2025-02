Fagioli: "Juve? Avevo bisogno di giocare. Su Allegri..."

Nicolò Fagioli, calciatore della Fiorentina ed ex Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Motta.

Nicolò Fagioli, nuovo calciatore della Fiorentina ed ex Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Sto bene, certo in passato non ho vissuto dei bei momenti ma ora sono felice. Non sento assolutamente nessuna pressione. Cosa è cambiato da Allegri a Thiago Motta? È complicato da spiegare. Avevo bisogno di giocare, e sono molto felice che la Fiorentina abbia deciso di puntare su di me. La telefonata di Allegri? Mister Palladino mi ha spiegato la sua idea di calcio e mi ha convinto a venire qui: c’è empatia con lui, mi trovo in sintonia con le sue idee. La chiamata di Allegri è stata come quella di un papà, mi ha chiesto se mi sentissi felice per la nuova avventura”.

Su Nico e Vlahovic

"Mio nonno e mio cugino tifano Fiorentina… Mi hanno sempre parlato bene di Firenze. Coi miei ex compagni Nico Gonzalez e Vlahovic abbiamo spesso parlato di Firenze.Giovedì abbiamo fatto una partita straordinaria. Non succede tutti i giorni di vincere 3-0 contro l'Inter… Adesso vediamo di confermarci lunedì, di nuovo contro i nerazzurri, ma a San Siro".