Vaciago: “Ora alla Juve sono tutti sotto esame”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttosport: “John Elkann dimostra ancora una volta la vicinanza al club (altro che distaccato silenzio) aprendo il portafoglio per mettere in sicurezza i conti. È ora di pedalare, perché se c’è bisogno di una pezza da 15 milioni significa che qualcosa è andato storto nel progetto varato in estate”.

Sul momento negativo

"A questo punto sono tutti sotto esame. Dalla dirigenza alla squadra, passando per l'allenatore, che forse era consapevole di esserlo fin dal momento in cui ha firmato il breve contratto che lo lega alla Juventus. Senza la qualificazione Champions non è da escludere un ribaltone a ogni livello. Ma anche la qualificazione in Champions potrebbe non garantire l'immunità a tutti. Nessuna caccia alle streghe, soprattutto se con i soldi di Champions e Mondiale, ci fosse un riallineamento economico sul progetto triennale di pareggio di bilancio, ma una valutazione dei motivi per cui la società è dovuta ricorrere a soluzioni di emergenza come quella annunciata ieri".