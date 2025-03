Juve, il ricordo di Conte: “Scudetto? Imbattibilità non cercata”

Antonio Conte è ritornato sul primo Scudetto vinto da tecnico alla Juve, spiegando che non si sarebbe aspettato l'imbattibilità della squadra

Intervistato per L’Equipe, Antonio Conte è ritornato sulla vittoria dello Scudetto da allenatore alla sua prima stagione sulla panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “Se era nei piani restare imbattuti quell’anno? Oh no, non proprio. Non perdere nemmeno una volta in stagione è inimmaginabile e non è mai qualcosa che pianifichi. Quell’anno, siamo andati anche in finale di Coppa Italia, dove abbiamo perso contro il Napoli (0-2), la nostra unica sconfitta della stagione. Quindi sì, abbiamo superato le nostre previsioni più ottimiste. A me quello che interessava, dal momento in cui ci siamo trovati in testa alla classifica, era lottare per lo scudetto, e disturbare il più possibile il Milan, che era il campione in carica e che aveva una squadra molto più forte della nostra”.

Conte: “Solo il Milan di Capello ha fatto quello che abbiamo fatto noi”

Il tecnico ha proseguito: "Erano i favoriti, c'erano Ibrahimovic, Thiago Silva, Gattuso, Nesta, Robinho… l'obiettivo era stare tra i primi tre. Poi nell'ultima fase della stagione eravamo proprio dietro (la Juve era 4 punti dietro dopo la 29esima giornata, portandosi in vantaggio alla 31esima). In quel momento, l'obiettivo è diventato quello di vincere il campionato. Non avevamo molto margine sul Milan, eravamo super motivati e quindi siamo riusciti a non perdere. È raro, in Italia c'è stato solo il Milan che lo ha fatto prima di noi, con Fabio Capello, nel 1991-1992″.