Under 19, i bianconeri perdono 3-0 con il Cagliari

I bianconeri perdono 3-0

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato la cronaca della gara persa 3-0 dai bianconeri under 19 contro il Cagliari . Di seguito la riportiamo: "Il primo parziale vede una Juve partire con il piede sull’acceleratore, a tal punto che i padroni di casa non riescono ad avvicinarsi alla porta difesa da Zsombor Senko, oggi titolare tra i pali. Un avvio davvero positivo quello dei bianconeri che vanno vicini al vantaggio al 13’ con il mancino di Soule che passa vicinissimo al palo della porta difesa da Ciocci. Al minuto 18, però, al primo vero affondo, il Cagliari passa avanti: azione costruita sulla sinistra sull’asse Desogus-Michelotti con il cross di quest’ultimo che sfortunatamente viene deviato leggermente da Nzouango e definitivamente da Riccio, 1-0. La Juve, però, non si scompone e continua a produrre interessanti trame offensive e dopo due belle occasioni capitate sui piedi di Leonardo Cerri, per questione di centimetri non riesce a trovare il pareggio su una punizione calciata alla perfezione da Soule che si stampa sulla traversa a Ciocci battuto. L’ex Velez classe 2003 ci prova poco dopo ancora con il sinistro a giro, ma la palla termina larga di poco. Si chiude, dunque, sull’1-0 il primo tempo.

Non cambia il copione in avvio di ripresa e la Juve, infatti, dopo meno di un minuto ha la possibilità di andare sull’1-1 con Sekulov, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Il Cagliari, però, a differenza dei primi 45’ inizia ad affacciarsi con più frequenza nella metà campo bianconera e al minuto 55 trova la rete del raddoppio con una bellissima azione di Contini che con il destro infila il pallone sotto l’incrocio non lasciando scampo a Senko. Al 59’ ci prova con il diagonale Cerri, ma il suo tentativo finisce di poco largo. Le due squadre cambiano tanti uomini, non dimenticando l’impegno ravvicinato di mercoledì in Coppa Italia e proprio con il neo entrato Schirru i sardi trovano il tris con una conclusione molto potente e precisa da fuori area. La gara, dunque, si mette in salita per la squadra di Mister Bonatti che prova a rientrare nel match, ma i rossoblù si chiudono con ordine dietro la linea del pallone senza concedere occasioni nitide ai piemontesi che, di fatto, non riescono più a trovare gli spazi giusti come capitato con grande frequenza nel primo tempo e la gara si chiude su definitivo 3-0".