Under 19, Bonatti: “Soddisfatti per la vittoria, Fiorentina squadra difficile da affrontare”

Il tecnico dell'Under 19 ha parlato

TORINO - Nella giornata di ieri si è disputato il match del campionato Primavera 1 tra Juventus e Fiorentina, concluso con la vittoria del bianconeri per 3-0 come riportato dal sito web ufficiale del club: "Una vittoria piena e meritata quella della Juventus Under 19 che nella dodicesima giornata del Campionato Primavera 1 batte la Fiorentina 3-0 con una doppietta di Da Graca e la rete di Ntenda. Un successo costruito bene, da parte di tutto il collettivo, nel giorno del rientro dopo l’infortunio di capitan Riccio. Tre punti importanti che proiettano i bianconeri nuovamente al secondo posto a quota 22 punti, in attesa del match tra Sampdoria e Roma. Una bella soddisfazione per Mister Bonatti e i suoi ragazzi che sono riusciti a superare la squadra che vanta la percentuale di possesso palla più alta del campionato rischiando poco o nulla e soprattutto mantenendo la porta inviolata per la seconda gara consecutiva e per la sesta volta in tutta la stagione".

Dopo la vittoria, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv mister Bonatti, che ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori in campo contro una squadra ostica come la Fiorentina. Queste le sue parole dopo i tre punti conquistati che valgono il secondo posto in classifica, con i bianconeri a quota 22 punti: "Siamo soddisfatti per questa vittoria perché è arrivata contro una squadra difficile affrontare. La Fiorentina è la squadra con la percentuale di possesso palla più alta del campionato, ma in fase di non possesso siamo stati bravi a non concedere vere occasioni da gol. Noi ambiamo a vincere tutte le partite, ma nelle partite in cui non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti abbiamo continuato a lavorare come sempre e il successo di oggi è frutto dell’applicazione dei miei ragazzi. Quella di oggi è stata una bella vittoria di tutto il collettivo".