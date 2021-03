Sconcerti: “La cosa migliore della Juve a me è sembrata proprio Pirlo”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato nel suo editoriale per il Corriere della Sera della situazione della Juventus in campionato e in Champions League: "Si fa la storia troppo semplice dando la colpa a Pirlo. Non ha avuto una grande squadra. Anche la Juve si è trovata davanti i limiti posti da una pandemia a tempo indeterminato che le ha già fatto perdere un quarto del fatturato. Investire diversamente era impossibile, si è inventata un mercato di idee sostituendo le uscite secche degli acquisti con architetture di prestiti che allungavano le rate. Amare il calcio credo debba significare anche capirlo. Questo è un calcio fragile, non può essere giudicato con i metri di sempre. Anche il tifoso non ha i soliti diritti. Il tifo nasce per identità cittadina, si trasforma dopo in desiderio di vincere. Ma la base resta il senso di appartenenza a una comunità. Se volessi vincere non tiferei Fiorentina, tiferei altre squadre. Tifare una squadra non è un privilegio, possono tutti scegliere, non ci sono tasse da pagare o esami da superare. È un premio che ci diamo da soli. Quindi siamo tutti uguali perché tutti padroni di noi stessi. Questo è il momento di accettare. Ma anche dentro alla complessità, la cosa migliore della Juve a me è sembrata proprio Pirlo.