Foschi, retroscena su Da Graca: “Era fatta con l’Inter, poi la Juve…”

TORINO- La Juventus sta sicuramente vivendo un buon momento di forma. Dopo i successi con il Napoli in Supercoppa Italiana e il Bologna in campionato, è arrivata la vittoria con la SPAL in Coppa Italia, che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di passare alle semifinali, dove affronterà l’Inter. La gara con gli emiliani è stata il giusto test per il tecnico bianconero per lanciare in campo alcune giovani promesse della formazione Under23, tra cui l’attaccante Cosimo Marco Da Graca. Il ragazzo, già convocato con la prima squadra in diverse occasioni quest’anno, è entrato nella ripresa, dove ha fornito una buona prestazione sfiorando anche il gol. Ai microfoni del Giornale di Sicilia, l’ex ds del Palermo Rino Foschi ha svelato un retroscena sul passaggio del baby-bomber alla Vecchia Signora:

“Paratici e Cherubini sono due grandi amici. Hanno riscattato il cartellino di Da Graca quando era ormai chiaro che il Palermo si stava avvicinando al fallimento. Purtroppo bisognava vendere il ragazzo per questo motivo. Dimostrando tutta la loro serietà, lo hanno pagato ugualmente. Retroscena? Era già tutto fatto per la sua cessione all’Inter, ne avevo parlato con Baccin ed ero riuscito a convincerlo. Il procuratore del giovane, Parretti, ha invece spinto per il trasferimento in bianconero. Baccin, che è un altro mio amico, ha capito subito la situazione e non se l’è presa. A Parretti, bisogna dire la verità, non potevo negarmi. In passato mi ha aiutato a vendere un giocatore come Coronado a sei milioni di euro. Oggi, però, un giovane come Da Graca lo avrei ceduto certamente ad una cifra più alta”. Parole di stima verso un giovane su cui Pirlo punta molto e che, nei prossimi mesi, potrebbe trovare ulteriore spazio in prima squadra. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<