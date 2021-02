Tomaselli: “La Juve deve cercare di limitare Barak. Opzione Dragusin? Mi sembra…”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Paolo Tomaselli, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato di Juventusai microfoni di TMW. Queste le sue parole: "Verona-Juve? Equilibrata e complicata, più che altro per le assenze della Juventus. Con le rose al completo non ci sarebbe partita, sono totalmente differenti. Però in questo momento i bianconeri hanno calciatori molto importanti fuori mentre il Verona, dopo un paio di gare in flessione, sta tornando in buona salute. Sarà sicuramente una gara pericolosa anche perché la Juve non può più perdere punti se vuole puntare ancora allo scudetto. Momento Juve? Se ci fosse maggiore disponibilità di giocatori del calibro di Arthur, Dybala, Cuadrado forse ci sarebbe più continuità anche all’interno di una singola gara. Comunque va detto che quando dal punto di vista fisico la situazione era buona, la Juve ha fatto dieci vittorie in undici partite. D'altra parte è anche vero che in una grande squadra quando ci sono assenze dovrebbe esserci meno differenza di rendimento di quella che c’è alla Juve, forse l’impianto di gioco è troppo legato ad alcuni giocatori".