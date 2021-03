Ufficiale, una giornata di squalifica per Buffon per espressione blasfema

Il portiere salterà il derby con il Torino

redazionejuvenews

Momento non facile quello attuale per Gianluigi Buffon. In questi giorni, infatti, si sta discutendo molto del futuro del portiereche, per la seconda volta in carriera, potrebbe essere costretto a dare l'addio alla Juventus. Le voci che volevano l'estremo difensore pronto a prolungare di un ulteriore anno il proprio contratto con la "Vecchia Signora", infatti, sono andate via via affievolendosi, lasciando spazio alla possibilità di iniziare una nuova avventura con un'altra maglia addosso. Si parla del Porto, per un finale di carriera sulle orme dell'amico Iker Casillas, che con i "dragoes" ha giocato i suoi ultimi anni prima di appendere i guantoni al chiodo, ma anche di una suggestione brasiliana che porta al Flamengo.

Il motivo di questa decisione? Semplicemente la volontà di Buffon di non passare in panchina le ultime stagioni prima del definitivo ritiro, con un futuro poi già scritto nella dirigenza bianconera o in quella della FIGC. "Supergigi" si aspettava di essere preso maggiormente in considerazione dall'amico Pirlo nel corso di questa annata, che lo ha visto scendere in campo raramente in campionato, ma con più continuità nel corso della Coppa Italia, manifestazione in cui la Juvedovrà giocare la finale il prossimo 19 di maggio contro l'Atalanta. Parlando proprio di lui, sono arrivate importanti novità in questi ultimi minuti.

La Corte Federale d'Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto il ricorso del Procuratore Federale in merito alla richiesta di squalifica ai danni dell'ex capitano della Juventus. Sanzionato anche con una multa di 5000 euro, il numero 77 bianconero è stato punito con un turno di stop per espressioni blasfeme pronunciate in occasione della vittoria dei bianconeri a Parma dello scorso 19 di dicembre. Il portierone salterà quindi la gara di sabato contro il Torino, primo impegno dopo la sosta, prevista alle ore 18.00 allo "Stadio Olimpico Grande Torino".