Del Piero: “Ronaldo? Buttare la fascia a terra è troppo, reazione eccessiva”

L'ex attaccante bianconero ha parlato

TORINO - Alessandro Del Piero , ex calciatore della Juventus ed oggi opinionista per Sky Sport ed ESPN, ha parlato proprio durante un collegamento con l'emittente americana riguardo il match Serbia-Portogallo, in cui Cristiano Ronaldo ha gettato a terra la fascia da capitano a fine partita per il "gol fantasma" non assegnato dal direttore di gara. Queste le parole dell'ex numero dieci bianconero: "Si tratta di una reazione eccessiva per qualcuno che è il Capitano della squadra e rappresenta una figura iconica come lui. Buttare la fascia a terra è stato troppo. Però capisco anche il momento, l'importanza della partita e anche l'ambizione personale che lui mette in ogni cosa che fa". Ronaldo dunque è stato bacchettato da uno che capitano della Juve lo è stato per anni e sicuramente può giudicare bene l'episodio.

In merito a ciò, Cristiano Ronaldo è stato difeso dal commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos: "Cristiano Ronaldo è un esempio nazionale. Tutti i giocatori dicono che è lui l'esempio da seguire. A ogni nuovo convocato chiedete come sia, e tutti rispondono la stessa cosa: è un esempio, per il lavoro e la carriera. È un esempio per tutti, anche nella sua vita quotidiana. Se Cristiano avesse offeso l'allenatore della Nazionale, i suoi colleghi o la Federazione, allora sì che dovremmo pensare a togliere la fascia di capitano. Ma non è successo niente di tutto ciò". Anche il centrocampista del Wolverhampton, Ruben Neves ha messo una buona parola sull'attaccante della Juventus riguardo questo episodio: "Se CR7 se deve scusarsi per aver gettato la fascia da capitano a terra dopo Serbia-Portogallo? Non si è scusato e non deve farlo. È un capitano esemplare per tutti. Abbiamo tutti avvertito la stessa frustrazione che ha provato in quel momento, è stato un momento difficile. Conosciamo molto bene Ronaldo e sappiamo cosa può darci. Ogni giorno".