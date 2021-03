Pagliuca: “Scudetto? Spero lo vinca l’Inter perché lo merita, ma non dò per finita la Juve”

L'ex portiere ha parlato

TORINO - Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari temi, tra cui la lotta scudetto in Serie A. Queste le sue parole: "Spero lo vinca l'Inter perché se lo merita. Ha sfruttato l’uscita dalla Champions trovando il passo giusto in campionato. Sono stati bravi, bravi, bravi. Ah, anche Antonio Conte lo è stato: per un certo periodo si è preso un po’ di... nomi ma ha tirato dritto e scavato il solco. Nonostante quella incredibile sconfitta col Benevento, però, io non dò mai per finita la Juventus: arrivo a dire che i bianconeri sono quasi più temibili del Milan. Unico gol che mi ha segnato Miha da giocatore? A me: era Inter-Bologna 2-2 del 2004, punizione sua e pareggio finale nostro con Bellucci dopo il nuovo vantaggio di Adriano. Sinisa disegnò una punizione fantastica. In campionato fu l’unico gol che mi fece, mentre in Coppa segnò con la sua Stella Rossa ma con la Samp vincemmo 3-1. Ah, vorrei ricordare a Sinisa anche un altro episodio.