UFFICIALE – Turricchia torna alla Juventus dal Catanzaro

Termina l'esperienza di Riccardo Turricchia al Catanzaro: il terzino torna a disposizione della Juve, aggregandosi alle fila della Next Gen

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto il ritorno di Riccardo Turricchia alla base dopo l’esperienza in Serie B al Catanzaro. Il terzino sinistro sarà nuovamente a disposizione della Next Gen allenata da mister Massimo Brambilla. Di seguito la nota ufficiale del club bianconero.

La nota del club

“Riccardo Turicchia ritorna alla Juventus Next Gen. Il classe 2003 termina il prestito al Catanzaro in Serie B e vestirà nuovamente la maglia bianconera. Turicchia – in bianconero dal 2018 e protagonista di larga parte della trafila del nostro Settore Giovanile – torna quindi alla Juventus Next Gen con cui ha collezionato nelle ultime stagioni 59 presenze e 2 gol e la quale ha trovato, nell’ottobre del 2021, l’esordio tra i professionisti. Bentornato, Riccardo!”