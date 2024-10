UFFICIALE – La nota della Juve sulle condizioni di Koopmeiners

La Juventus ha reso noto l'esito degli esami sulle condizioni fisiche di Teun Koopmeiners il quale avrebbe rimediato una frattura scomposta

Non arriverebbero notizie particolarmente confortanti dal JMedical per quanto riguarda le condizioni del calciatore Teun Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus, sostituito all’intervallo del match contro il Cagliari, ha dato forfait per una contusione subita nel match di Champions League contro il Lipsia. Inizialmente considerata come una botta, il dolore si sarebbe ripresentato nel match di Serie A con sintomi molto più intensi. Dolore al punto da affaticare la respirazione del calciatore, il quale ha dovuto arrendersi dopo un tempo. Resosi indisponibile per la Nazionale, negli ultimi giorni Koopmeiners è rimasto a riposo, monitorato dallo staff sulle sue condizioni. Oggi, attraverso il sito ufficiale del club, è arrivato l’esito degli esami effettuati i quali avrebbero evidenziato una microfrattura leggermente scomposta della costa anteriore destra che metterebbero in dubbio un suo celere recupero.

La nota del club

“Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia”.