UFFICIALE – La nota della Juve sulle condizioni di Douglas Luiz

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato una nota sulle condizioni attuali del centrocampista brasiliano Douglas Luiz

Arrivano gli ultimi aggiornamenti sul fronte Douglas Luiz, fermatosi nel riscaldamento pre-partita del match di Champions League contro lo Stoccarda. Gli esami sostenuti al JMedical questa mattina fanno tirare un sospiro di sollievo. Infatti, sono state escluse lesioni alla zona per il quale il calciatore della Juventus aveva provato dolore. Douglas Luiz, dunque, potrebbe riuscire a recuperare in tempo per l’Inter, con le sue condizioni monitorate giorno per giorno.

La nota della Juventus

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Douglas Luiz questa mattina presso il J|medical, a seguito del fastidio muscolare alla coscia sinistra riferito ieri, hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.