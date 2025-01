UFFICIALE – Juve Next Gen, Ledonne in prestito alla Giana Erminio

La Juve sul proprio sito ufficiale ha annunciato il prestito di Ledonne della formazione Next Gen: ecco il comunicato

La Juve sul proprio sito ufficiale ha annunciato il prestito di un giocatore della formazione Next Gen. Ecco il comunicato: “Nicolò Ledonne chiuderà la stagione 2024/2025 alla Giana Erminio. È ufficiale il prestito del classe 2004 al club lombardo, fino al 30 giugno prossimo. Proseguirà, dunque, sempre in Serie C, ma nel Girone A, la sua annata. Quattro, tra campionato e Coppa Italia Serie C, le presenze di Nicolò in questa stagione con la maglia della Juventus Next Gen, le sue prime da professionista. L’esordio “tra i grandi”, per il ragazzo nato a Chivasso, è arrivato in occasione della prima gara ufficiale di questa annata: la sfida dell’11 agosto scorso, valida per il primo turno della coppa nazionale di categoria, proprio contro la Giana Erminio, la sua prossima squadra. In bocca al lupo per questa nuova avventura, Nicolò!”.

Juve Next Gen, la classifica

Dopo il brutto inizio di stagione e il cambio in panchina la Juve Next Gen si trova ora 15esima in classifica nel gruppo C di Serie C. I giovani bianconeri hanno conquistato 27 punti in 23 partite giocate e sono 17 punti indietro il Benevento primo in classifica ma anche ben 24 punti sopra il Taranto ultimo.