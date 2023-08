Juventus: quante storie nelle prime giornate di campionato

La squadra bianconera farà il suo esordio in campionato domenica sera alla Dacia Arena di Udine contro l'Udiense

La Juventus inizierà la nuova Serie A domenica sera alla Dacia Arena, nel posticipo in programma contro l'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri spera di bissare l'inizio dello scorso anno, quando la squadra vinse contro il Sassuolo per 3-0, grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha ripercorso le iconiche storie delle prime giornate di Serie A.

"È sempre così e sempre lo sarà. La prima giornata di campionato è la più attesa. Da quando esce il calendario del campionato si contano i giorni e - generalmente - le aspettative non vengono tradite.

Sono tante le storie legate alle prime giornate della massima serie italiana. L'ultima edizione del torneo ha visto andare in rete Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nel 3-0 della Juventus sul Sassuolo. Era il giorno di Ferragosto.

LO SPECIALISTA

Partiamo da chi si può considerare lo specialista della prime giornate: Roberto Bettega. Nessuno come lui, nella storia della Juventus, ha collezionato così tanti gol nei primi 90 minuti. Sono ben 13 le realizzazioni e non deve stupire visto che la serie è cominciata subito, dal suo esordio in Serie A in Catania-Juventus nel 1970. Nella foto c'è il colpo di testa vincente che nel 1982 ha inaugurato Juventus-Cesena al primo minuto, una gara tennistica, conclusasi sul 6-1. Alle sue spalle, con 9 reti nei turni inaugurali, si piazza David Trezeguet, un altro che non perdeva tempo a far sapere che bomber fosse.

IL CONTRARIO DELLA ZONA CESARINI

Molto prima di Roberto Bettega, anche un altro giocatore è riuscito a sbloccare la prima partita di campionato al primo minuto. Ed è curioso che quanto successo nel 1931, in un Juventus-Pro Patria terminata 4-1, abbia visto come protagonista l'uomo che "ha dato il nome" ai gol decisivi nel finale di gara: Renato Cesarini. Qui lo vediamo molti anni dopo, in compagnia di Umberto Agnelli.

LA SERIE DI ALEX

Il primo appuntamento non può che funzionare da stimolo per i grandi campioni. Il giocatore che più ha fatto registrare la striscia di gol consecutivi nel giorno del debutto è Alessandro Del Piero. Dal 2000 al 2004 ha colpito in sequenza Napoli, Venezia, Atalanta (nella foto) ed Empoli per un totale di 7 gol in 4 match.

SETTE RETI PER INIZIARE

La foto traduce benissimo la voglia di gol della Juventus che inizia il campionato 1983/1984. Protagonista è Paolo Rossi, che si avventa sul pallone fino a entrare in porta. L'avversario è l'Ascoli ed è questa la partita con il maggiore divario fatto registrare a inizio torneo da parte della Signora, impietosa nel mettere 7 palloni alle spalle del portiere Corti. A testimoniare che non è un caso, tre giorni dopo produrrà un identico risultato in Coppa delle Coppe contro i polacchi del Lechia Danzica.

LE DUE VITTORIE DI UDINE

Udinese-Juventus di domenica 20 agosto 2023 sarà la quarta occasione nella quale la Signora debutterà in Friuli. Positivi i primi tre precedenti, con due vittorie e un pareggio. Nel 1960/1961, un gol di Umberto Colombo è sufficiente per conquistare l'intera posta. Nel 1986/1987, sono due le reti di differenza, una per tempo: apre Sergio Brio (nella foto), chiude Lionello Manfredonia. Chiude questa speciale "tradizione" il pareggio per 2-2 della stagione 2021/2022 che vede i bianconeri di Torino portarsi avanti di due reti nel primo tempo (0-2) con i timbri di Juan Cuadrado prima e Paulo Dybala poi, prima di essere raggiunta nella ripresa dal rigore di Pereyra e dal gol di Deulofeu."