Udinese-Juventus: designato l’arbitro della prima giornata

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato italiano di Serie A in programma domenica

Tutto pronto per l'inizio della nuova Serie A, che per la Juventus inizierà domenica sera allo Stadio Friuli di Udine sul campo dell'Udinese. I bianconeri inizieranno la stagione dove avevano finito la scorsa: nell'ultima giornata dello scorso campionato infatti, la squadra di Massimiliano Allegri ha giocato a Udine, vincendo per 1-0 con il gol di Federico Chiesa. Una conclusione che il tecnico toscano spera sia uguale alla partenza, per non doversi trovare da subito a rincorrere.