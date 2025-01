Turcato: “Alla Juventus in attacco sta rendendo soltanto Yildiz”

Enrico Turcato ha parlato del momento della squadra della Juventus: per il giornalista, solo Kenan Yildiz starebbe riuscendo a elevarsi

Intervistato per Radio Bianconera, Enrico Turcato ha parlato del momento della squadra della Juventus. Ecco le sue parole: “Il messaggio dato da Motta ai suoi attaccanti è stato molto forte e pieno di rischi. Rischi a livello di spogliatoio e a livello di umore dei tuoi attaccanti che già non sono in un momento ottimale. La Juventus sta facendo fatica e l’unico che sta rendendo è Yildiz, il più giovane di tutti e quello da cui ti potevi anche aspettare meno. Se quindi l’allenatore ti mette spalle al muro dicendo che la colpa è degli attaccanti se non si fa gol nonostante il lavoro fatto in allenamento, ecco lo vedo come un messaggio tosto”.

Turcato: “Thiago Motta deve cercare di valorizzare Vlahovic”

Il giornalista ha proseguito: "Non so se verrà recepito come stimolo per fare meglio, soprattutto da parte di chi ha avuto fiducia come Koop e Nico Gonzalez. Al contrario uno come Vlahovic con la situazione contrattuale che ha, post problemi fisici e panchine, ecco non so se il rapporto con Motta potrebbe così peggiorare ancora di più: se a Napoli farà ancora panchina ho paura che possa essere una vera e propria bocciatura per lui. Motta ha sempre detto che Vlahovic non era il suo calciatore tipo, ma hai un attaccante forte, che guadagna tanto e su cui la società ha investito tanto, devi cercare in tutti i modi di valorizzarlo: ci perdono tutti altrimenti".