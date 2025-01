Juve, Losapio: “Contro il Napoli favorito Kolo Muani dal 1′ minuto”

Losapio ha parlato delle scelte per l'attacco contro il Napoli della Juve: per il giornalista, Kolo Muani potrebbe già giocare dal 1' minuto

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato della situazione legata alle scelte offensive della Juventus, a partire dalla situazione legata a Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Il caso Dusan Vlahovic continua a tenere banco. Perché è chiaro che la situazione stia decisamente flettendo verso il basso, visto che contro il Bruges è stato preferito Nico Gonzalez – anonimo – e probabilmente nella prossima di campionato ci sarà Kolo Muani dal primo minuto. Un’evidente scelta di campo per quella che sembra una situazione spinosa e che porterà diversi problemi, sicuramente da febbraio in poi, forse anche per queste ultime settimane”.

Losapio: “Cessione di Vlahovic a gennaio non da escludere”

Il giornalista ha proseguito: "Con il mercato aperto non c'è da escludere nulla, nemmeno una maxi offerta per riuscire a cederlo. Ora la circostanza appare prematura, anche se l'arrivo di Darko Ristic a Torino negli scorsi giorni è da leggere come un possibile campanello d'allarme. Per la prima volta con Thiago Motta, però, ci sarà comunque un centravanti titolare nel weekend che non è lui. L'ultima volta che era successo era a Monza, nell'ultimo turno dello scorso campionato, anche se era una sfida che non portava con sé grosse motivazioni. Pareggio per 1-1 con tridente fra Chiesa, Yildiz e Milik. Ed è anche l'ultima gara del polacco con la maglia bianconera. Precedentemente era stata una sconfitta contro la Lazio, per 1-0, quando in campo c'era ancora Kean. Sembra passato un secolo, non è nemmeno un anno".