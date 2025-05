Bacconi: “Con Tudor la Juventus ha un possesso più veloce”

Adriano Bacconi ha parlato della Juventus dall'arrivo in panchina di Igor Tudor, spiegando cosa è cambiato rispetto alla precedente gestione

Durante la trasmissione Tribuna Juve, Adriano Bacconi ha parlato dell’apporto alla Juventus di Igor Tudor dal suo arrivo alla guida tecnica della squadra bianconera. Ecco le sue parole: “Tudor si è trovato in difficoltà. Non sarebbe stato immediato il passaggio da un gioco manovrato a un gioco diretto. Un indice di verticalità di gioco è rimasto uguale dalla gestione Motta alla gestione Tudor: lo dice lunga della difficoltà che ha Tudor nel trasferire nella testa e nelle gambe dei giocatori determinati concetti. La transizione media di Tudor è diminuita perché il possesso palla che faceva manovrato la Juve di Motta costringeva gli avversari a uscire e quindi trovava più velocità nelle transizioni la Juve di Motta piuttosto che quella di Tudor che comprime l’avversario nella propria metà campo. Nella Juventus di Tudor è migliorata la velocità media in possesso, questo si percepisce anche ad occhio umano. C’è un gioco più rapido, ricerca di passaggi più forti”.

Bacconi: “Il campionato di Cambiaso si divide in due”

Inoltre, il tattico ha parlato del contributo alla squadra di Andrea Cambiaso: “Mi fa impazzire, mi piace il suo approccio polivalente, il suo ambidestrismo, il suo giocare la stessa gara con tante soluzioni diverse, essere difensore/attaccante, interno/esterno, gioco con i compagni e individuale. Se non viene inquadrata in una razionalità tattica rischia di diventare controproducente. Abbiamo diviso il suo campionato in due: emerge che nella seconda parte Cambiaso ha dimezzato la qualità e l’efficacia dei suoi cross, questo può essere dovuto sia a una sua confusione mentale ma anche a una confusione tattica della squadra, che si è involuta e annodata nelle idee di calcio offensivo. Inoltre ha fatto meno dribbling e subito meno dribbling. Nella seconda parte del campionato sembra aver perso la sua serenità di gioco. Ha bisogno di essere in fiducia e sentire la fiducia dell’allenatore”. Leggi anche le parole di Buffon su Tudor <<<