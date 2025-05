Tudor: “Veiga, McKennie e Koopmeiners in gruppo. Futuro? Non ci penso”

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con il Venezia.

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha detto la sua in conferenza stampa, parlando anche dell’ultimo match della stagione contro il Venezia. Ecco le sue parole: “Voglio fare i complimenti al Napoli. La domanda è quella giusta e serviranno tutte e due le cose. È una partita importante e dobbiamo concentrarci sulle cose di campo”.

Sulle condizioni degli infortunati: “In un campionato vince sempre chi merita. Veiga e McKennie hanno avuto problemi, ma oggi si sono allenati con noi. Koopmeiners si è allenato con noi. Poi Gatti la situazione è sempre la stessa”.

Juventus, le parole di Tudor

Sulla stagione bianconera: “I numeri e i calcoli non fanno parte del mio modo di pensare. Io mi concentro solo sul campo. Il potenziale della Juve è più grande di quello che possiamo vedere ora. Paura? Li ho visti bene e concentrati, in crescita. Mi è piaciuta tanto l’ultima partita, ho visto una crescita dal primo giorno. La partita va interpretata come tutte le altre, poi conta quello che si deve fare in campo”.

Sul suo futuro: “Non guardo niente. Io parlo ai giocatori. Domani voglio organizzare una bella riunione video e non penso ad altro. Poi 20:45 tutta la vita sta là, tutto il resto non conta niente. Non voglio parlare di me, perchè è brutto. Penso si sia fatto un buon lavoro con il mio staff. Adesso sono concentrato su questo ultimo passo, bisogna essere sul pezzo e fare una partita che sarà difficile e impegnativa”.

