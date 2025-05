Dal Milan alla Juventus: Giuntoli prova il colpaccio di calciomercato

Possicile sorpresa di mercato in casa Juventus. Che valuta tanti nomi. Uno, è un vero e proprio Milanista... anche tifoso!

La questione è molto semplice e porta al tratteggiamento di due scenari ben diversi: ci sarà un mercato con la Juventus in Champions League e uno scenario con la Juventus senza Champions League. Inevitabilmente, la capacità di spesa del club bianconero sarà diversa in base a quello che succederà domenica sera al Penzo di Venezia dove la squadra di Di Francesco è a caccia di una insperata ma desiderata salvezza. Alla Juve basta vincere, a quel punto non importerebbero i risultati di Roma e Lazio. E a quel punto, soprattutto, potrebbero sprigionarsi le strategie di calciomercato. Quelle serie, quelle costose, quelle che portano a grossi nomi.

L’ex Milan che può finire alla Juventus: news calciomercato

Rientra in questa categoria Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan, oggi al Newcastle, è nel mirino della Juventus. Ma il suo è uno di quei cartellini che possono passare in bianconero solo grazie alla qualificazione in Uefa Champions League. Parliamo, infatti, di un giocatore costoso. Gli inglesi chiedono non meno di 60 milioni di euro per cederne le prestazioni. Sono tanti e servono, quindi, i soldi derivanti dalla Champions. La società ci spera perché sa che è da nomi come quello di Tonali che potrebbe ripartire il risorgimento juventino.

In generale, è intenzione di Cristiano Giuntoli rinforzare tutti i reparti. Quindi, anche il centrocampo. Il piano B, qualora non fosse possibile arrivare a Tonali, potrebbe essere quello di Florentino Luis che è in uscita dal Benfica. Un nome interessante per diversi aspetti, ma non equiparabile a quello di Tonali. Il centrocampista della Nazionale è considerato un profilo ideale: ancora giovane, italiano, forte fisicamente, dotato tecnicamente. Un acquisto da Juve in tutto e per tutto. Tuttosport lo assicura: la Juve è pronta a provarci. Ma per riuscirci servono soldi. Vincere a Venezia, insomma. È questo l’imperativo juventino.