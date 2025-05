Caputi: “Tudor ha dato una scossa alla Juventus”

Caputi ha parlato dell'allenatore della Juventus, Tudor: per il giornalista, il tecnico avrebbe dato un apporto importante alla squadra

Intervistato per Radio Bianconera, Massimo Caputi ha parlato della corsa per il 4° posto ad appannaggio di Juventus, Roma e Lazio. In merito a questa, il giornalista ha sottolineato i meriti di Igor Tudor per dare una marcia in più alla squadra bianconera. Ecco le sue parole: “Se dovessi giocarmi un euro, lo punterei sulla Juve. Dal giorno in cui la panchina è in mano a Tudor, ho pensato che la Juve sarebbe stata favorita per la corsa Champions. Il tecnico croato non è un mago, ma a questa squadra serviva un scossa e credo l’abbia data, nulla di clamoroso, ma qualche cambiamento sì. Il Venezia è in lotta per la salvezza, deve assolutamente vincere per sperare ancora, quindi inevitabilmente dovrà scoprirsi e rischiare molto”.

Caputi: “L’impegno della Roma con il Torino non è da prendere sotto gamba”

Il giornalista ha proseguito: "Se dovessi fare un podio di questa corsa: Juve, Lazio, Roma. Chi non ha nulla da chiedere al campionato è un'incognita, non sai mai cosa aspettarti. Il Torino che ospita la Roma, peraltro, nell'ultima parte di campionato è reduce da qualche sconfitta e credo voglia chiudere con orgoglio davanti al proprio pubblico. Quindi non prenderà sotto gamba l'impegno con i giallorossi".