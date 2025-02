Trotta: “Motta? E’ stato toccato il fondo con l’Empoli”

Ivano Trotta, ex Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della clamorosa eliminazione con l'Empoli.

Ivano Trotta, ex Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a “1 Football Club”: “Però penso che ieri si sia toccato davvero il fondo. È impossibile presentare una squadra in quel modo, è inconcepibile. Abbiamo parlato tante volte della Juventus, è una squadra con alcuni calciatori che, purtroppo per la Juve, non sono all’altezza di vestire quella maglia. Credo che siano state sbagliate alcune valutazioni su determinati giocatori, pagati anche 60 milioni di euro, e che fino a oggi non hanno reso per nulla. Certo, alcuni di loro sono buoni giocatori, ma ce ne sono altri che ritengo del tutto inadeguati per la Juventus. Non dico che Koopmeiners sia un presunto campione, sta dimostrando il suo valore alla Juventus, così come lo ha fatto con l’Atalanta”.

Su Koopmeiners

"Non ritengo il suo acquisto un errore di valutazione, perché il giocatore è forte. È solo una stagione negativa, e oggi la Juventus si ritrova con un giocatore svalutato rispetto a quanto è stato pagato. Non metto in dubbio il suo talento. Diverso il discorso per altri calciatori che, secondo me, sono inadeguati per la Juventus o addirittura sopravvalutati, come nel caso di Nico González. Ha fatto qualche buona partita, ma ieri è stato completamente fuori contesto. Poi la Juventus in difesa ha mostrato lacune incredibili: palloni lanciati da 50 metri con i giocatori dell'Empoli – con tutto il rispetto per loro – che arrivavano in porta indisturbati. Non stiamo parlando del Barcellona, ma di una squadra comunque ben allenata. Ho visto cose che vanno contro l'ABC del calcio: difensori che non rincorrono, che non coprono gli spazi. Questo significa che a livello mentale e di organizzazione c'è qualcosa che non va nella Juventus. Lo ha detto anche Thiago Motta, quindi non è una novità".