Trapani-Juve Next Gen 1-1, Montero: "Avversarie di assoluto livello" - JuveNews.eu

Al termine della partita contro il Trapani l’allenatore della Juve Next Gen Montero ha detto: “Il Trapani, avendo avuto due rigori, ai punti avrebbe meritato anche di più, ma come ripeto da tempo queste sono le partite che ci servono per far crescere i nostri ragazzi: so bene quanto sia fisico e complicato questo campionato. Abbiamo affrontato una delle migliori squadre del girone, un gruppo pieno di qualità e fisicità: noi con questo punto andiamo via soddisfatti, ma sapendo che dobbiamo migliorare, a concretizzare ad esempio le palle gol che ci capitano in avvio di gara. Riuscire a concretizzare quelle, ti cambia poi la condotta del match”.

Juve Next Gen, le parole di Montero