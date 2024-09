Juventus Next Gen, pareggio con il Trapani per 1-1

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della partita con il Trapani.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Al termine di una gara combattuta e complicata, in cui il Trapani sbaglia due calci di rigore – il secondo parato da un sontuoso Daffara -, la Juventus Next Gen porta a casa un punto grazie al pareggio per 1-1 nella partita valida per la 5^ giornata del gruppo C del campionato di Serie C. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo le emozioni del match.

IL RACCONTO DEL MATCH Primo tempo molto complicato per la squadra allenata da Paolo Montero a Trapani, con un avvio in parte positivo per i bianconeri che dopo 11 minuti sciupano una grande occasione con Afena-Gyan: gran palla per l’attaccante che cerca di superare Seculin con lo scavetto, ma il pallone finisce di poco a lato. Due minuti dopo invece il Trapani dimostra maggiore freddezza: azione corale dei padroni di casa e pallone a Ciotti che con una conclusione di collo esterno supera Daffare e porta avanti i suoi.

La risposta della Juventus Next Gen è parziale, tant’è che la grande opportunità successiva capita sui piedi di Kanoute che, ben servito dai compagni, riesce anche a superare l’estremo difensore bianconero ma poi si allunga troppo il pallone e non riesce a insaccare a porta vuota. Al 23’, altro passaggio chiave della sfida: calcio di rigore per il Trapani, con Mastrantonio che supera Scaglia e lo costringe al fallo in area, portando l’arbitro a indicare il dischetto. Kanoute però sbaglia calciando alto sopra la traversa dagli 11 metri, con il risultato che resta bloccato sull’1-0 anche dopo che Zuppel tenta una grande conclusione dalla distanza che sfiora l’incrocio dei pali.

I siciliani sono i protagonisti del primo tempo, anche quando alla mezz’ora arrivano vicini al raddoppio – sempre con Kanoute – che sfiora il pallone sul secondo palo. All’intervallo il punteggio è di 1-0 per il Trapani”.

Il secondo tempo

“La ripresa, così come successo anche in altre uscite della Juventus Next Gen, parte con un sapore ben diverso per i bianconeri: al 48’ infatti Simone Guerra trova la rete del pareggio, sfruttando al meglio con una conclusione rasoterra l’ottima sponda di Semedo e cambiando l’inerzia della gara.

Un secondo tempo decisamente più equilibrato, anche se al 69’ arriva un’altra opportunità clamorosa per i padroni di casa di riacciuffare il vantaggio: Carriero viene steso in area di rigore da Perotti, nuovo viaggio dal dischetto per i siciliani che cambiano tiratore – stavolta ci prova Zuppel – ma non il risultato, con Daffara che riesce a ipnotizzare l’avversario e a respingere il tiro dagli 11 metri.

Il portiere bianconero, protagonista assoluto della sfida, replica poi al 79’ con un’altra ottima parata su Karic che, proprio davanti all’estremo difensore della Juventus Next Gen, si lascia ipnotizzare. Neanche la girandola dei cambi finale riesce a rompere l’equilibrio: a Trapani finisce 1-1 tra i padroni di casa e la Juventus Next Gen, che sale a cinque punti in classifica”.