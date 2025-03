Torricelli: “Motta è da Juve? Sì, ma troppi infortuni”

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della permanenza di Motta.

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Credo di sì, la Juve ha fatto un progetto per creare valore in casa e la scelta su Thiago Motta rispecchia questa esigenza. Il progetto non può durare sei mesi e quasi mai la Juve ha fatto fuori un allenatore a metà stagione. Secondo me il progetto può essere valido, poi ovviamente bisogna centrare la qualificazione alla Champions League che è fondamentale per gli investimenti dell’anno prossimo. Ma ci sono ancora tante partite ed tutto aperto, bisogna aspettare la fine per avere una percezione complessiva. Io sono pro Motta”.

Sugli infortuni

"Il problema di questa stagione è che ci sono stati troppi infortuni su giocatori fondamentali. Fino all'infortunio di Bremer, la Juve aveva la migliore difesa, e quello ha condizionato tutto. Poi, è vero, sono mancati gli acquisti importanti e, siccome ritengo giusto che il club abbia pensato a determinati acquisti per come giocavano l'anno scorso, credo sia stata una sorpresa anche per la dirigenza il mancato rendimento di alcuni. Però giocare alla Juventus è difficile, non è così scontato che un top player di un'altra squadra lo diventi subito anche in bianconero, perché le responsabilità sono diverse. Però sì, in effetti quest'anno sono mancati i giocatori che dovevano fare la differenza".