Torricelli: “Juventus in confusione per colpa di Motta”

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ruolo di Motta.

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “E’ un periodo in cui regna un pò di confusione. Non sono arrivati tanti risultati positivi, si poteva fare sicuramente qualcosa di più. La squadra ha collezionato tre vittorie di fila e questa cosa può dare la consapevolezza che si può fare bene, ma sto vedendo alti e bassi all’interno dei 90 minuti. E’ successo anche contro il PSV, è partita bene, primi venti minuti la squadra è partita benissimo, poi non è riuscita a confermare quel livello di gioco che potesse mettere in apprensione gli avversari. Inevitabilemnte così subisci, fortunatamanete conta il risultato e questo terzo successo consecutivo speriamo possa permettere ai ragazzi di fare il salto di qualità che tutti ci aspettimao sotto il profilo dell’autostima”.

Su Motta

"Essendo l'allenatore, traccia la strada, detta la legge, le regole, imposta gli allenamenti, quindi è lui ad avere le maggiori colpe di questo periodo confusionario, anche nella gestione delle formazioni, vedo giocatori importanti in panchina. Motta lavora quotidianamente con i calciatori, quindi ha ben chiara la situazione meglio di noi. Dal di fuori, però, alcune decisioni appaiono incomprensibili".