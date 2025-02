Di Maria: “Ero alla Juve e mi era arrivata un’offerta incredibile dall’Arabia”

Intervistato da Infobae l'ex Juve Di Maria è tornato a parlare del suo addio alla Vecchia Signora: le sue parole

Intervistato da Infobae l’ex Juve Di Maria è tornato a parlare del suo addio alla Vecchia Signora: “Ho ricevuto un sacco di offerte, con cifre che non avevo mai visto su carta in vita mia, e le avevo lì. E con la mia famiglia abbiamo detto “No, andiamo a Lisbona, vogliamo tornare al Benfica”. Ho avuto l’opportunità di giocare in Serie A con la Juve, volevo conoscere il campionato italiano. Era il club più grande d’Italia. Anche io avevo quel desiderio, ma già quell’anno ho avuto la possibilità di tornare al Benfica e l’anno dopo ho detto “basta, è ora di tornare a Lisbona”. Qui c’è Rui Costa come presidente. Ho giocato con lui, quindi comunichiamo costantemente. Lui voleva che tornassi ed ero emozionato, così alla fine sono tornato”.

"La verità è che ho ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita. Non ho un manager, è un amico che gestisce le cose per me e mi aiuta in tutto. Arriva l'offerta, dico di no. Un'altra offerta, più del doppio della cifra, è arrivata dallo stesso club. Dico di no di nuovo. Lì il mio amico mi dice: "Dobbiamo dire qualcosa, perché non so se sanno che non vuoi andare a giocare lì". E gli ho detto: "Beh, se ci fanno questa offerta, potremmo andare". E ce l'hanno data! Quando il mio amico ha detto di sì, ho detto a mia moglie: "Vedi, non sono un idiota?" Alla fine abbiamo chiesto e sono arrivati." Ci stavamo chiedendo: "E adesso?" E questo è tutto, andiamo a Lisbona, andiamo al Benfica. Alla fine l'ho lasciata andare. Tutto questo è successo dopo il Mondiale, quando ero alla Juve, era in quel periodo. Se quell'offerta dovesse ripresentarsi, penso che ormai sarebbe finita. Non ho più quel desiderio di andare in un posto del genere alla fine della mia carriera", ha concluso.