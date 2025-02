Benitez: “Champions? La Juve ha un buon vantaggio”

Rafa Benitez, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di Champions con il PSV.

Rafa Benitez, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Bisogna essere ottimisti, senza smarrire il realismo. La Juventus parte con un vantaggio minimo ma utile, può indirizzare la gara e ha gli uomini giusti, ha trovato i gol di Kolo Muani, ha recuperato Vlahovic, ha una sua personalità. E Milan e Atalanta al ritorno avranno la possibilità di giocare in casa, davanti ai propri tifosi, sentiranno il loro calore, sapranno usarlo. Milan? Leao è il calciatore che può imprimere la svolta e risolverla anche nel momento più buio. Lo ha già fatto e lo può fare ancora, ce l’ha nelle corde. E questo è il momento ideale per ribadire la propria forza. Anche perché se non ora mai più, la Champions non ti darà altre possibilità e sarà vietato fallire. Ma una sfida del genere, dal valore così imponente, non può essere affidata soltanto ad un giocatore, per quanto geniale. Il Milan deve essere in grado di rialzarsi attraverso più uomini. Dal mercato sono arrivati rinforzi che hanno sistemato alcuni settori ed hanno alzato il livello del gruppo”.

Su Motta

"Sono sicuro non commetterà un errore: sentirsi al sicuro. Thiago Motta ha vent'anni di calcio alle spalle, tra campo e panchina, ha giocato centinaia di partite, conosce la Champions per averla vinta da calciatore due volte, saprà come spiegare ai suoi ragazzi l'atteggiamento giusto. Perché in serate come quelle di martedì e mercoledì prossimi, l'impatto mentale avrà un peso".